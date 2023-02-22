Аж платье треснуло: выходка 150-килограммовой модели потрясла народ (фото)

Этот наряд точно не был предназначен для такой красавицы.

Девушки с пышными формами зачастую привыкли скрывать свою фигуру под мешковатой одеждой или использовать в своих образах прямые и четкие линии, чтобы сделать силуэт визуально стройнее. Впрочем, Оливия Мессина не стала прятать свои объемы и предпочла носить обтягивающие наряды.

Все бы ничего, но вес девушки равен 150 килограммам. Некоторые ее образы и правда удачно подчеркивают пышную грудь и большие бедра, а талию делают намного меньше. Однако, смотря на другую одежду модели, кажется, что вещи просто не были предназначены для таких объемов.

На одной фотосессии с красавицей даже произошел неприятный казус. Ее атласное платье разошлось по шву во время того, как она крутилась и пыталась позировать. Оливия хотела скрыть дефект, придерживая ткань рукой, но из-за разреза наряд стал выглядеть еще вульгарней.

Подписчики девушки не оценили ее выбор одежды и раскритиковали снимки, напомнив, что вещи не должны быть такими тесными и обтягивающими.