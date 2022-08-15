«Аж косточки торчат»: вид лишившейся миллионов Кабо ужаснул россиян

54-летняя Ольга Кабо поделилась с фолловерами в соцсетях снимками с отпуска. Время она проводит вместе с 10-летним сыном Виктором в Сочи. Кабо позировала на веранде недалеко от пляжа в купальнике и ярком парео, рукой придерживая шляпу. Подписчики актрисы посчитали, что Кабо находится в прекрасной форме, однако заметили, что за последние месяцы актриса сильно похудела.

«Красавица», «Выглядите супер!», «Отлично смотритесь, но пора уже прекратить худеть», «Аж косточки торчат! Оленька, кушайте, пожалуйста», «Вот это фигура — смотрю и завидую», — написали комментаторы.

Некоторые из поклонников предположили, что до истощения актрису доводят судебные тяжбы с бывшим мужем. С бизнесменом Николаем Разгуляевым звезда развелась еще в прошлом году. Но только после расставания она узнала о банкротстве предпринимателя. Кредиторы Разгуляева даже попытались забрать квартиру Кабо в счет уплаты долга. Актриса подала иск в суд, требуя вернуть ей половину суммы от реализованного на торгах имущества экс-супруга. Ольга подсчитала, что лишилась 26 млн рублей, и теперь хочет вернуть их обратно.