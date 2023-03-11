Аж глаза слепит: это в интерьере дома Долиной вас смутит (фото)

Лариса Долина за годы карьеры стала одной из самых успешных и знаменитых отечественных артисток. Певица вместе со своими родными давно перебралась за город и построила огромный особняк в поселке Славино недалеко от Москвы.

Знаменитость старается не раскрывать все детали личной жизни, но изредка показывает детали интерьера дома в своих социальных сетях. Из немногочисленных публикаций видно, что Долина предпочитает яркий стиль и отдает предпочтение золотому цвету и многочисленным элементам декора. Также на стенах можно заметить множество картин, часть из которых — портреты самой артистки.

Подписчики Долиной с удивлением реагируют на оформление ее дома. По мнению фанатов, жилище выглядит чересчур ярко и броско, а некоторые даже признались, что у них заболели глаза от такого пестрящего интерьера.