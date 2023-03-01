Аж глаза болят: эти звездные супруги почти копии друг друга (фото)

Когда Максим Матвеев встретил Елизавету Боярскую, она уже была известной актрисой из семьи «мушкетера». А у артиста-провинциала за плечами лишь одна яркая роль в «Стилягах» и расстраивающийся брак с Яной Сексте. Но это не помешало паре 13 лет назад создать один из гармоничных творческих союзов.

Поженились Матвеев и Боярская без пафоса, в ЗАГС пришли в джинсах, и долгое время их отношения были похожи скорее на гостевой брак. У одного съемки в Санкт-Петербурге, у второй — в Москве. Актерская пара родила двоих детей и заработала на квартиру в центре Северной столицы, чтобы больше времени проводить вместе. Елизавета теперь больше времени посвящает семье, а Максим стал востребованным артистом.

Только в кино за последние пять лет он появился 7 раз. И не просто появился, а получил главные роли: психотерапевт в «Триггере», декабрист Трубецкой в «Союзе спасения», Николай III в картине «Фандорин. Азазель».

Брак артистов представляется безупречным, а сами супруги выглядят копиями друг друга, что подмечают поклонники.