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Аж глаза болят: эти звездные супруги почти копии друг друга (фото)

1 марта 2023 15:45
Аж глаза болят: эти звездные супруги почти копии друг друга (фото)

Поклонники увидели в этом ключ к семейному счастью.
 

Когда Максим Матвеев встретил Елизавету Боярскую, она уже была известной актрисой из семьи «мушкетера». А у артиста-провинциала за плечами лишь одна яркая роль в «Стилягах» и расстраивающийся брак с Яной Сексте. Но это не помешало паре 13 лет назад создать один из гармоничных творческих союзов.

Поженились Матвеев и Боярская без пафоса, в ЗАГС пришли в джинсах, и долгое время их отношения были похожи скорее на гостевой брак. У одного съемки в Санкт-Петербурге, у второй — в Москве. Актерская пара родила двоих детей и заработала на квартиру в центре Северной столицы, чтобы больше времени проводить вместе. Елизавета теперь больше времени посвящает семье, а Максим стал востребованным артистом.

Только в кино за последние пять лет он появился 7 раз. И не просто появился, а получил главные роли: психотерапевт в «Триггере», декабрист Трубецкой в «Союзе спасения», Николай III в картине «Фандорин. Азазель».

Брак артистов представляется безупречным, а сами супруги выглядят копиями друг друга, что подмечают поклонники. Аж глаза болят: эти звездные супруги почти копии друг друга (фото)

«И правда говорят, что муж с женой похожи при идеальном союзе! Внешне похожи!», «Похожи как брат с сестрой. Надо же так найти друг друга. Судьба удивительная штука», — комментируют совместные фотографии счастливых супругов подписчики.

Фото: Global Look Press
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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