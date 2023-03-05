Аж дыхание сбивается: девушка сразила народ наповал своими фото до и после похудения

Девушка ее возраста и профессии не может весить 109 кило. Именно так подумала студентка медвуза и решилась на кардинальное изменение образа жизни и пищевых привычек. Своей историей она поделилась на форуме «Реддит».

Enematowel — так она называет себя в Сети — разместила два фото в стиле до и после. Разница во внешности от сброшенных 30 килограммов поражает так сильно, что комментаторы начали шутить: «Перестань воровать изображения моделей для иллюстрации своего после. Это слишком очевидно».

Однако изменения самые реальные. Enematowel рассказала, как добилась такого эффекта. Начала она с курса по питанию: прослушав его, она изучила механику потери веса, после чего перешла к практике. Девушка снизила общее число калорий до 1000 в день. Она взвешивала все порции, считала калории и отчитывалась о том, что ест, своему фитнес-тренеру. Занятия спортом, диета и послабления в виде маленькой порции любимой пищи (например, сладкого) привели к стабильной потере не менее 0,5 кг в день.

Самым тяжелым стало преодоление уныния и депрессии из-за невозможности поесть то, чего так хочется.