Аж дыхание перехватывает: эта молодая актриса из Таиланда потрясла мир своей красотой (фото)

23-летняя Нона Собо стала настоящим открытием как для мира моды, так и для кино. В 2021-м она сыграла одну из главных ролей (Ирэн) в испанской телеэпопее «Изнаночная сторона путей», которая вошла в топ-подборку мартовских сериалов на Netflix.

Мариона Солей Бош (настоящее имя девушки) родилась в Таиланде в семье буддистов. В возрасте одного года ее усыновила испанка и перевезла к себе. Там девочка много занималась спортом и даже выиграла не одну медаль на соревнованиях разного уровня. Модельную карьеру экзотическая брюнетка начала примерно в те же годы. Она рекламирует косметику и одежду. Бэкстейдж с фотосессий выкладывает в личный блог — к безумному восторгу подписчиков, которые восхищаются ее красотой и уже окрестили ее Покахонтас.

Невзирая на плотный график (сейчас красотка готовится к съемкам третьего сезона «Изнаночной стороны путей»), ее часто можно увидеть на светских мероприятиях. Недавно папарацци заметили ее на презентации нового аромата Givenchy. Модель и актриса удивила присутствующих чрезвычайно открытым белым платьем с ажурной вышивкой и декольте, спускающимся ниже пупка.