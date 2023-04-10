«Аж дух захватывает»: самая красивая волейболистка поделилась пикантным фото

Несколько лет назад пресса окрестила Кейт Алвес самой красивой волейболисткой современности. Спортсменка стала победительницей юниорского чемпионата в 2018 году, где выступала в составе сборной Бразилии. Уже через два года Кейт стала мировой звездой.

Внимание публики приковано не только к достижениям Алвес, но и к ее персоне. Эффектная внешность волейболистки вознесла ее на вершину популярности. Недавно Кейт поделилась со своими поклонниками пикантным фото, которое произвело фурор. На снимке роскошная Алвес предстала в облегающем черном топе и продемонстрировала свои идеальные формы. Восхищенные подписчики даже потеряли дар речи, увидев такую красоту: «Аж дух захватывает!», «Просто нет слов», «Ты идеальна».

У 23-летней Кейт есть сестра-близняшка Кейла, которая тоже играет в профессиональный волейбол. Обе девушки снимаются в рекламе, устраивают совместные фотосессии и появляются в разных шоу на бразильском ТВ.