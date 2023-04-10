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«Аж дух захватывает»: самая красивая волейболистка поделилась пикантным фото

10 апреля 2023 13:00
«Аж дух захватывает»: самая красивая волейболистка поделилась пикантным фото

Подписчики потеряли дар речи.

Несколько лет назад пресса окрестила Кейт Алвес самой красивой волейболисткой современности. Спортсменка стала победительницей юниорского чемпионата в 2018 году, где выступала в составе сборной Бразилии. Уже через два года Кейт стала мировой звездой.

Внимание публики приковано не только к достижениям Алвес, но и к ее персоне. Эффектная внешность волейболистки вознесла ее на вершину популярности. Недавно Кейт поделилась со своими поклонниками пикантным фото, которое произвело фурор. На снимке роскошная Алвес предстала в облегающем черном топе и продемонстрировала свои идеальные формы. Восхищенные подписчики даже потеряли дар речи, увидев такую красоту: «Аж дух захватывает!», «Просто нет слов», «Ты идеальна».

«Аж дух захватывает»: самая красивая волейболистка поделилась пикантным фото

У 23-летней Кейт есть сестра-близняшка Кейла, которая тоже играет в профессиональный волейбол. Обе девушки снимаются в рекламе, устраивают совместные фотосессии и появляются в разных шоу на бразильском ТВ.

Фото: Соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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