Аж дрожь пробирает: что скрывается за фразой «проклятие сериала "Ищейка"»

Первый эпизод детективного сериала «Ищейка» вышел в 2015 году. На сегодняшний день отснято уже шесть сезонов. За годы существования проекта из жизни ушло несколько актеров — это вызвало слухи о зловещем проклятии сериала. Действительно, здесь есть чему удивиться.

В 2020 году не стало Виктора Проскурина, сыгравшего в «Ищейке» бывшего полковника спецназа Михаила Соколова в первом сезоне. У Проскурина были серьезные проблемы с легкими, что и стало причиной его смерти. Артист также известен по советским фильмам «Пиковая дама» и «Жестокий романс».

В 2021 году не стало Станислава Сальникова, который в первом сезоне сыграл священника, а в третьем — кондитера. Причиной смерти 74-летнего актера стал коронавирус. Также Сальников снимался в картинах «Ландыш серебристый» и «Марш Турецкого».

В 2018 году ушел из жизни актер и режиссер Дмитрий Брусникин. Он не сыграл ни одну из ролей в сериале, но поставил первые три сезона «Ищейки». Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Режиссер долгое время отказывался от лечения и полноценного отпуска, и это сыграло с ним злую шутку.

Также уже нет в живых Александра Иваненко, Владимира Чуприкова, Ивана Рудакова и Михаила Зубова. Вероятно, подозрения о проклятии сериала вовсе не беспочвенны.