Айбиге любила Мехмета, а он ей изменил: этот роман обернулся скандалом на съемках
Актер оказался не таким благородным, как его персонаж.
Иногда зрителям настолько нравится герой, что они готовы наделить артиста, исполнившего эту роль, самыми лучшими качествами характера. Так произошло с Гюрбеем Илери, который сыграл доброго Мехмета в сериале «Великолепный век».
Во время съемок молодой человек встречался с Эзги Эюбоглу. По счастливому стечению обстоятельств девушка тоже приняла участие в этом известном турецком проекте. Она воплотила на экране образ крымской принцессы Айбиге и запомнилась своей яркой внешностью. Со стороны пара выглядела гармонично и очень красиво, но это продолжалось недолго.
В процессе создания «Великолепного века» выяснилось, что актер изменял своей девушке с молодыми претендентками на роль наложниц. О таком недостойном поведении узнали и коллеги Гюрбея, а тот факт, что его избранница тоже была на площадке, вызывал у многих странные чувства. Красавица Эзги, узнав о таком предательстве, сразу порвала отношения с партнером.