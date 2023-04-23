Айбиге любила Мехмета, а он ей изменил: этот роман обернулся скандалом на съемках

Иногда зрителям настолько нравится герой, что они готовы наделить артиста, исполнившего эту роль, самыми лучшими качествами характера. Так произошло с Гюрбеем Илери, который сыграл доброго Мехмета в сериале «Великолепный век».

Во время съемок молодой человек встречался с Эзги Эюбоглу. По счастливому стечению обстоятельств девушка тоже приняла участие в этом известном турецком проекте. Она воплотила на экране образ крымской принцессы Айбиге и запомнилась своей яркой внешностью. Со стороны пара выглядела гармонично и очень красиво, но это продолжалось недолго.

В процессе создания «Великолепного века» выяснилось, что актер изменял своей девушке с молодыми претендентками на роль наложниц. О таком недостойном поведении узнали и коллеги Гюрбея, а тот факт, что его избранница тоже была на площадке, вызывал у многих странные чувства. Красавица Эзги, узнав о таком предательстве, сразу порвала отношения с партнером.