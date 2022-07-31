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Киноафиша Статьи Авторов «Следа» опозорил иностранец: виной всему одна сцена

Авторов «Следа» опозорил иностранец: виной всему одна сцена

31 июля 2022 14:05
Авторов «Следа» опозорил иностранец: виной всему одна сцена

Создатели допустили типичную для американцев ошибку.

Пока отечественные зрители высмеивают глупые стереотипы и русский акцент в голливудском кино, российские телевизионщики наступают на те же грабли, что и их заокеанские коллеги.

Примером тому послужил сериал «След», авторы которого не потрудились найти на роль героини-американки иностранку или актрису с правильно поставленным акцентом.

— Отпускает меня немедленно, advance?! Вы не посадите меня русский тюрьма. Я вызову адвокат! — восклицает персонаж в одной из серий детектива.

Британский блогер Джордан при просмотре этого момента пришел в ступор от того, насколько топорно был обыгран и в целом прописан этот эпизод.

«Русская актриса играет американку, но она говорит на русском не с американским акцентом. Она просто специально ошибается. Мне кажется, этот акцент нереалистичный», — заключил иностранец на канале Skyeng.

Фото: Кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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