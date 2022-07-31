Авторов «Следа» опозорил иностранец: виной всему одна сцена
Создатели допустили типичную для американцев ошибку.
Пока отечественные зрители высмеивают глупые стереотипы и русский акцент в голливудском кино, российские телевизионщики наступают на те же грабли, что и их заокеанские коллеги.
Примером тому послужил сериал «След», авторы которого не потрудились найти на роль героини-американки иностранку или актрису с правильно поставленным акцентом.
— Отпускает меня немедленно, advance?! Вы не посадите меня русский тюрьма. Я вызову адвокат! — восклицает персонаж в одной из серий детектива.
Британский блогер Джордан при просмотре этого момента пришел в ступор от того, насколько топорно был обыгран и в целом прописан этот эпизод.
«Русская актриса играет американку, но она говорит на русском не с американским акцентом. Она просто специально ошибается. Мне кажется, этот акцент нереалистичный», — заключил иностранец на канале Skyeng.