Авторов «Следа» опозорил иностранец: виной всему одна сцена

Пока отечественные зрители высмеивают глупые стереотипы и русский акцент в голливудском кино, российские телевизионщики наступают на те же грабли, что и их заокеанские коллеги.

Примером тому послужил сериал «След», авторы которого не потрудились найти на роль героини-американки иностранку или актрису с правильно поставленным акцентом.

— Отпускает меня немедленно, advance?! Вы не посадите меня русский тюрьма. Я вызову адвокат! — восклицает персонаж в одной из серий детектива.

Британский блогер Джордан при просмотре этого момента пришел в ступор от того, насколько топорно был обыгран и в целом прописан этот эпизод.