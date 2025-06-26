Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Автор «Ведьмака» обещает не следовать примеру Джорджа Мартина с «Ветрами зимы» — но от нападок хейтеров создателя «Игры престолов» защищает

Автор «Ведьмака» обещает не следовать примеру Джорджа Мартина с «Ветрами зимы» — но от нападок хейтеров создателя «Игры престолов» защищает

26 июня 2025 08:56
Кадр из сериала «Ведьмак»

Теперь досталось не только самому Мартину, но еще и сценаристам «“Игры престолов» — и в целом заслуженно.

Драма вокруг оставшихся двух романов «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина не сдает позиции даже спустя шесть лет после завершения «Игры престолов» от HBO — писателя то и дело критикуют за прокрастинацию, которая не дает ему выпустить «Ветра зимы» вот уже почти 15 лет.

Сам Мартин между тем не отмалчивается и пытается убедить поклонников, что до публикации следующего романа осталось совсем чуть-чуть — правда, это, кажется, надоело и коллегам писателя. К примеру, польский писатель и автор фэнтези-саги «Ведьмак» Анджей Сапковский тоже не в восторге от методов Мартина — но создателей сериала он как будто осуждает даже больше.

Анджей Сапковский готов написать больше романов по «Ведьмаку», потому что он «не Джордж Мартин»

Это писатель подтвердил во время своего недавнего появления на книжном фестивале в польском Ополе, намекнув на то, что популярная фэнтези-сага еще далека от своего завершения. К слову, самый недавний роман серии, «Перекресток воронов», вышел буквально в прошлом году, а на полках магазинов по всему миру появится только через несколько месяцев — однако сам Сапковский уже заверил фанатов, что точно напишет еще одну книгу, если уж пообещал.

По словам писателя, поклонникам не стоит сравнивать его с Джорджем Мартином, которого Сапковский знает лично, — в отличие от первого, Сапковский не просто обещает, но точно делает.

Несмотря на критику, Сапковский все же отлично понимает чувства Мартина

На все том же книжном фестивале упреками писатель не ограничился, выразив свою поддержку коллеге, произведение которого в свое время исковеркали на телевидении. Как признался Сапковский, он бы тоже не видел никакого смысла в продолжении истории, если бы телеадаптация его серии романов пошла намного дальше и завершилась бы так, как того хотели сценаристы, а не он сам.

Писатель также добавил, что адаптировать то, что в целом еще не существует как цельное произведение — изначально бессмысленная затея, которая только испортила репутацию и сериалу, и самому Джорджу Мартину.

Тем временем фанаты продолжают гадать, кто все-таки станет королем Вестероса в книгах Мартина (если тот не решит снова короновать Брана) — о потенциальном кандидате на Железный трон можно почитать тут.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Читать дальше 20 июля 2025
После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг Читать дальше 20 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы «Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы Читать дальше 22 июля 2025
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Читать дальше 22 июля 2025
В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами Читать дальше 21 июля 2025
От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото) От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото) Читать дальше 21 июля 2025
Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов Читать дальше 21 июля 2025
Создатель «Олененка» рассказал о вырезанном из сериала эпизоде — зрители бы такое вряд ли выдержали Создатель «Олененка» рассказал о вырезанном из сериала эпизоде — зрители бы такое вряд ли выдержали Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше