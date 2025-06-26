Автор «Ведьмака» обещает не следовать примеру Джорджа Мартина с «Ветрами зимы» — но от нападок хейтеров создателя «Игры престолов» защищает

Теперь досталось не только самому Мартину, но еще и сценаристам «“Игры престолов» — и в целом заслуженно.

Драма вокруг оставшихся двух романов «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина не сдает позиции даже спустя шесть лет после завершения «Игры престолов» от HBO — писателя то и дело критикуют за прокрастинацию, которая не дает ему выпустить «Ветра зимы» вот уже почти 15 лет.

Сам Мартин между тем не отмалчивается и пытается убедить поклонников, что до публикации следующего романа осталось совсем чуть-чуть — правда, это, кажется, надоело и коллегам писателя. К примеру, польский писатель и автор фэнтези-саги «Ведьмак» Анджей Сапковский тоже не в восторге от методов Мартина — но создателей сериала он как будто осуждает даже больше.

Анджей Сапковский готов написать больше романов по «Ведьмаку», потому что он «не Джордж Мартин»

Это писатель подтвердил во время своего недавнего появления на книжном фестивале в польском Ополе, намекнув на то, что популярная фэнтези-сага еще далека от своего завершения. К слову, самый недавний роман серии, «Перекресток воронов», вышел буквально в прошлом году, а на полках магазинов по всему миру появится только через несколько месяцев — однако сам Сапковский уже заверил фанатов, что точно напишет еще одну книгу, если уж пообещал.

По словам писателя, поклонникам не стоит сравнивать его с Джорджем Мартином, которого Сапковский знает лично, — в отличие от первого, Сапковский не просто обещает, но точно делает.

Несмотря на критику, Сапковский все же отлично понимает чувства Мартина

На все том же книжном фестивале упреками писатель не ограничился, выразив свою поддержку коллеге, произведение которого в свое время исковеркали на телевидении. Как признался Сапковский, он бы тоже не видел никакого смысла в продолжении истории, если бы телеадаптация его серии романов пошла намного дальше и завершилась бы так, как того хотели сценаристы, а не он сам.

Писатель также добавил, что адаптировать то, что в целом еще не существует как цельное произведение — изначально бессмысленная затея, которая только испортила репутацию и сериалу, и самому Джорджу Мартину.

Тем временем фанаты продолжают гадать, кто все-таки станет королем Вестероса в книгах Мартина (если тот не решит снова короновать Брана) — о потенциальном кандидате на Железный трон можно почитать тут.