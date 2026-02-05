Оповещения от Киноафиши
Автор «Сплетницы» выпустит спин-офф о Блэр Уолдорф — релиз запланирован на 2027 год

Автор «Сплетницы» выпустит спин-офф о Блэр Уолдорф — релиз запланирован на 2027 год

5 февраля 2026 14:27
Автор «Сплетницы» выпустит спин-офф о Блэр Уолдорф — релиз запланирован на 2027 год

Королева Верхнего Ист-Сайда выходит на новый уровень.

Удивительные новости для фанатов «Сплетницы»: Блэр Уолдорф возвращается. Пока речь идет только о романе, но до экранизации наверняка дело тоже дойдет. Автор культовой серии Сесили фон Зигесар готовит сиквел под рабочим названием «Блэр».

Права на книгу уже купили крупные издательства Grand Central Publishing и Orion Fiction. И это не перезапуск и не ремейк — это прямое продолжение истории спустя 20 лет.

Действие перенесется в современность. Любимой героине будет около 40 лет. По предварительным данным, сюжет закрутится вокруг ее возвращения в Нью-Йорк, где ей снова придется пробиваться на вершину социальной иерархии Верхнего Ист-Сайда.

Какие скелеты выпадут из ее шкафа и как изменилась сама королева школьных интриг за два десятилетия — главная интрига проекта. Подробности пока держат в секрете, но релиз намечен уже на лето 2027 года.

Автор «Сплетницы» выпустит спин-офф о Блэр Уолдорф — релиз запланирован на 2027 год

Оригинальный роман «Сплетница», выпущенный в 2002 году, стал феноменом: тираж более 6 миллионов, перевод на 25 языков и больше 100 недель в списке бестселлеров New York Times.

В 2007-м история взорвала экраны — сериал от The CW с Блейк Лайвли и Лейтон Мистер в ролях Серены и Блэр получил рейтинг 84% на Rotten Tomatoes и культовый статус. HBO Max даже выпустил перезапуск в 2021 году, но он не смог повторить успех оригинала.

Именно поэтому новость о возвращении Блэр так греет душу. Это попытка вернуться к корням и главной звезде франшизы, чей образ язвительной, амбициозной и уязвимой иконы стиля до сих пор актуален. Вопрос в том, сможет ли книга, а в перспективе — потенциальный сериал, поймать дух новой эпохи.

Сможет ли сорокалетняя Уолдорф быть так же остра и актуальна, как ее юная версия? Поклонникам остается ждать и надеяться.

Фото: Кадры из сериала «Сплетница»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
