Автор «Ну, погоди!» снял мультфильм ужасов: при взгляде на экран мурашки по коже

Вячеслав Котеночкин известен как создатель нетленного мультика «Ну, погоди!». Другие работы режиссера остались в тени легендарной истории про Волка и Зайца, но они не менее любопытны.

Так, короткий патриотичный мультфильм «Песня о юном барабанщике» не снискал особой популярности. Анимация сделана нарочито просто, чтобы песня звучала более выразительно и впечатляюще. Но именно этот минимализм картинки и пугает: у мультфильма мрачная атмосфера, темные тона, обилие черного и приглушенного красного. На фоне этой беспросветности пафосная мелодия звучит еще более зловеще. Работу Котеночкина можно смело назвать мультфильмом ужасов, ведь почти каждый кадр навевает на зрителя жуткий страх.

«Песню о юном барабанщике» редко показывали по телевидению. Мультик несет патриотичный посыл, но его все же решили скрыть от детей. Очень мрачное, а не жизнеутверждающее послевкусие оставляет эта работа от создателя «Ну, погоди!».