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Автор «Ну, погоди!» снял мультфильм ужасов: при взгляде на экран мурашки по коже

28 июня 2023 09:00
Автор «Ну, погоди!» снял мультфильм ужасов: при взгляде на экран мурашки по коже

Каждый кадр бросает в дрожь.

Вячеслав Котеночкин известен как создатель нетленного мультика «Ну, погоди!». Другие работы режиссера остались в тени легендарной истории про Волка и Зайца, но они не менее любопытны.

Так, короткий патриотичный мультфильм «Песня о юном барабанщике» не снискал особой популярности. Анимация сделана нарочито просто, чтобы песня звучала более выразительно и впечатляюще. Но именно этот минимализм картинки и пугает: у мультфильма мрачная атмосфера, темные тона, обилие черного и приглушенного красного. На фоне этой беспросветности пафосная мелодия звучит еще более зловеще. Работу Котеночкина можно смело назвать мультфильмом ужасов, ведь почти каждый кадр навевает на зрителя жуткий страх.

Автор «Ну, погоди!» снял мультфильм ужасов: при взгляде на экран мурашки по коже

«Песню о юном барабанщике» редко показывали по телевидению. Мультик несет патриотичный посыл, но его все же решили скрыть от детей. Очень мрачное, а не жизнеутверждающее послевкусие оставляет эта работа от создателя «Ну, погоди!».

Фото: кадры из мультфильмов «Ну, погоди!» и «Песня юного барабанщика»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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