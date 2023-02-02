Автор детективов избавилась от 100 килограммов: рецепт похудения прост (фото)

Татьяна Устинова известна не только тем, что написала большое количество детективов, которыми зачитываются ее поклонники. Знаменитости удалось взять себя в руки и объявить войну лишнему весу.

Писательница устала от постоянных отеков, ведь каждое движение давалось ей с большим трудом. Задумавшись о своем здоровье, она принялась худеть и в результате сумела избавиться от 100 лишних килограммов. Секрет кардинального преображения звезды оказался прост.

Устинова последовала совету балерины Майи Плисецкой, который сводится к одному правилу — «сидеть не жрамши». Знаменитость полностью пересмотрела свой рацион, исключив из него все лишнее и оставив лишь мясо, рыбу и овощи, которые либо тушила, либо готовила на пару.

Изменила писательница и размер порций — каждый раз она съедала на одну ложку меньше. А вот отношения со спортом у Татьяны Витальевны не задались — ей удалось похудеть и без изнуряющих тренировок в зале.