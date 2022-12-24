Автоинспектор из Казани сводит с ума россиян своей красотой: вот как выглядит девушка-полицейский

Большинство водителей привыкло, что при нарушении правил дорожного движения их может остановить хмурый, строгий мужчина в фуражке. Жителям Казани повезло больше всего, ведь автоинспектором в местном ГИБДД работает прекрасная Камилла Насырова.

Девушка сломала все стереотипы и получила звание лейтенанта полиции.

Такая профессия в сочетании с привлекательной внешностью вызывает у пользователей огромный интерес. За повседневной жизнью Камиллы следят в социальных сетях, где она выкладывает фотографии с рабочего места. Одно из видео молодого автоинспектора набрало более 80 тысяч просмотров и множество положительных реакций.

Однако не все в восторге от такой работницы. Некоторые злопыхатели сомневаются в компетенции девушки. Милые черты лица и хрупкое телосложение вызывают у людей вопрос по поводу профпригодности Камиллы.