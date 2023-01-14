Австралийка сделала 200 татуировок: ахнете, увидев ее до фатального преображения (фото)

Под «картинками» совсем другой человек.

Благодаря соцсетям сегодня стать популярным не так-то трудно. Этим пользуются многие фрики, чей экстравагантный внешний вид может любого повергнуть в шок.

Так, 24-летняя Эмбер Люк из Австралии стала мировой знаменитостью благодаря своим многочисленным татуировкам. В общей сложности наколок у Эмбер насчитывается около 200! Ими изрисовано не только ее тело, но и лицо.

Первое тату она сделала в 16 лет, а дальше уже не смогла остановиться. Также Люк сделала пластику груди, «закачала» губы, поменяла форму ушей и закрасила белки глаз в голубой цвет. Это стоило ей зрения, которое пропало на три недели. Однако Эмбер это ничуть не расстроило.

В это трудно поверить, но под всеми этими татуировками скрывается довольно миловидная особа. Об этом говорят ее старые фотографии. Когда-то Эмбер была симпатичной девушкой с красивой и чистой кожей.

Однако с каждым годом тело Люк «обрастало» новыми татуировками, а пластические операции довершили ее шокирующий образ. Впрочем, он помогает Эмбер строить успешную карьеру.