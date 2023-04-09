Австралийка отказалась от мытья волос: во что они превратились за два года (честное фото)

Вряд ли кто-то еще решится на эксперимент, который проделала над собой 23-летняя Рози. Она стала знаменитой в Сети после того, как записала видео с шокирующим признанием. Вот уже два года жительница Австралии не мыла голову.

Рози призналась, что отказалась от шампуней, поскольку считает их вредными для волос и кожи головы. Она ограничивается лишь тем, что промывает свои локоны водой. По словам австралийки, узнав об этом, многие люди впадают в ступор. Однако Рози совсем не жалеет о своем решении. Не так давно она переехала из города в деревню, где качество воды заметно лучше. Девушка уверяет, что довольна состоянием своих волос.

Между тем интернет-пользователи отметили, что ее локоны выглядят тусклыми, ломкими и запутанными. Кроме того, многие предостерегли Рози от серьезных проблем с кожей головы. Другие и вовсе не поверили словам австралийки, обвинив ее в желании получить свою порцию хайпа.