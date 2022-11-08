Австралийка не мыла волосы больше года: они выглядят не так, как вы представили

Звезда социальных сетей из Австралии Мишель Дэннис прославилась на весь мир благодаря своей дочери. Дело в том, что парикмахер решила не мыть голову наследницы с шампунем и в своих блогах делится результатами.

У себя на странице Дэннис регулярно показывает, насколько здоровыми и красивыми выглядят волосы ее дочери, при этом уточняя, что не мыла их с помощью шампуня уже больше года. По словам знаменитости, которая профессионально занимается волосами, никто из ее детей не пользуется шампунем, а их организм сам поддерживает чистоту волос.

«Никакого жира, никакой перхоти, никакого запаха», — хвастается своими достижениями звезда социальных сетей.

Дэннис лишь ополаскивает головы детей водой и использует масло, кондиционер после купания и спрей для очищения от перхоти. Все это вместе с естественным жиром, выделяемым кожей головы, помогает поддерживает волосы в здоровом состоянии.

Пользователи Сети остались в восторге от опыта Мишель. Они осыпали ее комплиментами, а многие признались, что обязательно повторят ее опыт.