Австралийка 35 лет не снимала свадебное платье: ее участь никого не оставит равнодушным

Многие девушки жаждут облачиться в заветное белое платье и пойти скорее под венец со своим возлюбленным. Некоторые из невест даже готовы не снимать свой наряд еще очень долго. Но не каждая будет готова носить подвенечное платье несколько десятилетий. А вот австралийка Элиза Донниторн проходила в свадебном наряде 35 лет.

Эта загадочная дама появилась на свет в 1821 году. Элиза происходила из рода австралийских аристократов и была одной из самых завидных невест своего времени. Девушке было 24 года, когда отец забеспокоился о ее личной жизни. Он предлагал ей выбрать жениха из круга его знакомых, но Элиза не хотела выходить замуж без любви.

Через некоторое время Донниторн познакомилась с англичанином Джорджем Катбертсоном, который работал в судоходной компании. Вскоре начался их роман. Джордж сделал возлюбленной предложение, и Элиза стала готовиться к торжеству.

Однако в назначенный час жених не пришел на собственную свадьбу. Это сильно травмировало девушку, которая и раньше не отличалась стойким характером. Она стала отшельницей и начала терять рассудок. 35 лет Элиза не снимала свое подвенечное платье, потому что надеялась, что Джордж может вернуться в любую минуту. Но этого так и не произошло.