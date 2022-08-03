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Август подарит счастье четырем "избранным" знакам зодиака

3 августа 2022 17:00
Август подарит счастье четырем

Кому-то повезет в бизнесе, а кому-то – в личной жизни.

Последний месяц лета подарит некоторым знакам зодиака особенно ценные мгновения. Для одних это будут приятные новости, связанные с работой, для других – слова любви от близкого человека. Рассказываем, кто же в зодиакальном круге в августе 2022 почувствует себя счастливым и с чем это будет связано.

Рак

Представители водного знака в последний месяц лета с головой погрузятся в работу. Они будут испытывать самое настоящее вдохновение, что, разумеется, не укроется от внимания руководства.

Любые, даже самые сложные задачи будут для Рака интересными, они подойдут к их выполнению с удивительным энтузиазмом.

Последствия не заставят себя ждать – уроженцев знака щедро вознаградят солидной премией или предложат повышение. А поскольку движение вверх по карьерной лестнице совпадает с планами самих Раков, это станет для них настоящим подарком.

Весы

Уроженцы воздушного знака в августе 2022 года узнают, что такое настоящая романтика. Ведь в их отношениях со второй половинкой наступит период полной идиллии и взаимопонимания. Однажды Весы поймают себя на мысли, что хотят провести рядом со своим избранником всю свою жизнь. Ведь даже самые обыкновенные будничные дела, если делать их вместе с этим человеком или для него, становятся в радость.

Возможно, это намек на то, что пора задуматься о создании семейного очага.

Водолей

Для Водолеев последний месяц лета станет благоприятным месяцем и в любви, и в карьере. Одинокие представители воздушного знака почувствуют, что сближаются с человеком, который давно им нравится. Главное – не замыкаться в себе и не бояться показать, что чувства взаимны.

Кроме того, творческих Водолеев ждет настоящий прорыв – их проект будет замечен и оценен по достоинству.

Вполне возможно, что уроженцам знака в скором времени поступит интересное и солидное предложение.

Рыбы

Еще один знак зодиака, которому последний месяц лета сулит романтику – это Рыбы. Одинокие представители водного знака наконец встретят человека, который будет уделять им столько же заботы и внимания, сколько дарят они сами. Обычно Рыбки страдают из-за дисбаланса, но на этот раз им по-настоящему повезет.

Отношения будут развиваться легко, потому что Рыбы на уровне интуиции почувствуют, как сделать партнера счастливым.

Взаимопонимание и гармония, которые будут царить в паре, вызовут восхищение окружающих.

Елена Королева
Елена Королева
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