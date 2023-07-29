Август 2023 заставит Дев отказаться от важного: для них это неприемлемо

Грядущий август внесет в жизнь Девы напряженность. Представителям земного знака придется столкнуться с вещами, совершенно для них непривычными. Это вызовет дискомфорт и желание поскорее вернуть все на круги своя, но звезды предлагают иное решение.

Дева

Представители земной стихии привыкли все контролировать и планировать наперед. В ежедневнике Девы все дела расписаны как минимум на месяц, и это не просто вопрос удобства и самодисциплины. Люди, рожденные под этим созвездием, испытывают моральное удовлетворение от возможности держать все в своих руках.

Правда, в августе 2023 в жизни уроженцев знака произойдут непредвиденные события, которые значительно изменят их планы.

Такое бесцеремонное вмешательство в размеренный ход жизни всегда выбивает Деву из колеи. Поэтому последний месяц лета выдастся на редкость напряженным.

Дева будет переживать не только из-за того, что пришлось внести коррективы в расписание. Сам факт того, что у нее нет возможности контролировать свою жизнь в данный момент, оказывает на Деву гнетущее впечатление. Представители знака всегда сильно нервничают из-за этого.

В панике уроженцы знака могут развить бурную деятельность, попытаться привнести порядок в окружающий их хаос.

Правда, вряд ли усилия увенчаются успехом. Дева лишь наведет суету и потратит много энергии, которая ей еще пригодится для более важных дел.

Звезды советуют представителям земной стихии не совершать лишних телодвижений, а постараться найти в сложившейся ситуации плюсы и расслабиться. Да, для Девы это очень непривычное состояние, но иногда стоит попробовать что-то новенькое, не так ли?

Переживания и излишняя суета никак не помогут восстановить прежние нарушенные планы.

А новые, придуманные на скорую руку, лишь еще больше расстроят перфекционистку-Деву своим несовершенством. Единственное правильное решение - отпустить ситуацию и дать себе возможность отдохнуть. Когда, кстати, Дева в последний раз это делала?

Грядущий август напомнит Деве, что не все в жизни складывается так, как хочется. Народная мудрость гласит - все, что ни делается, к лучшему. Вполне возможно, что события, которые ждут земной знак в августе, как нельзя лучше иллюстрируют это выражение. Девам стоит поискать плюсы в сложившейся ситуации, они несомненно есть.