Август 2023-го побьет рекорды по изменам: в эти роковые дни мужей надо запереть дома
Звезды складываются для замужних дам не лучшим образом.
Многие женщины ориентируются на гороскопы, чтобы выстроить планы на грядущий период. Так, замужним дамам следует насторожиться, ведь в августе риск быть преданной любимым супругом возрастет.
По словам астролога Василисы Володиной, пятого и шестого августа ожидает «аспект с участием Венеры, Черной Луны и Урана». А это грозит кризисами в отношениях и тягой сходить «налево». Мужчины захотят почувствовать новизну и прилив страсти, поэтому будут нацелены как минимум на флирт с другой женщиной. Как максимум — на полноценную измену и даже роман.
Их супругам следует сохранять бдительность и не отпускать от себя благоверного ни на шаг. Иначе история с персонажами из легендарной комедии «Любовь и голуби» воплотится в реальность.
Также астролог предупредила, что в этот период следует избегать необоснованных трат. Она советует изо всех сил держаться подальше от спонтанных покупок. Здравый смысл, по словам Володиной, должен сдержать внутренних демонов. Опасная фаза начнется уже в конце этой недели.