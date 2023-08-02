Август 2023-го побьет рекорды по изменам: в эти роковые дни мужей надо запереть дома

Многие женщины ориентируются на гороскопы, чтобы выстроить планы на грядущий период. Так, замужним дамам следует насторожиться, ведь в августе риск быть преданной любимым супругом возрастет.

По словам астролога Василисы Володиной, пятого и шестого августа ожидает «аспект с участием Венеры, Черной Луны и Урана». А это грозит кризисами в отношениях и тягой сходить «налево». Мужчины захотят почувствовать новизну и прилив страсти, поэтому будут нацелены как минимум на флирт с другой женщиной. Как максимум — на полноценную измену и даже роман.

Их супругам следует сохранять бдительность и не отпускать от себя благоверного ни на шаг. Иначе история с персонажами из легендарной комедии «Любовь и голуби» воплотится в реальность.

Также астролог предупредила, что в этот период следует избегать необоснованных трат. Она советует изо всех сил держаться подальше от спонтанных покупок. Здравый смысл, по словам Володиной, должен сдержать внутренних демонов. Опасная фаза начнется уже в конце этой недели.