Авериных тоже касается: почему во всем мире внимательно следят за бюстгальтерами гимнасток

Выступления спортивных гимнасток оцениваются по многим факторам. Члены жюри внимательно наблюдают за всеми элементами, их частотой и сложностью исполнения. И, как оказалось, не упускают из внимания даже внешний вид спортсменок.

Так, во спортивном мире существует правило, связанное с нижним бельем. Даже при исполнении самых сложных элементов у гимнасток не должно быть видно лямок бюстгальтера. И за это непременно снижают оценку.

Внимательно относятся на соревнованиях и к самому спортивному купальнику. Он не должен быть прозрачным и с декольте. А вырез на спине не должен быть глубже лопаток. К тому же запрещены чрезмерно узкие лямки, меньше двух сантиметров.

И подобные требования распространяются на весь мир. Спортсменки из всех стран, в том числе и из России, обязаны соблюдать их, чтобы участвовать в соревнованиях.