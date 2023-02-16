Аверину из «Склифосовского» отказывают в работе: в реальности Брагина перещеголял

Максим Аверин блестяще справился с ролью хирурга Олега Брагина в сериале «Склифосовский». Оказалось, что в реальной жизни актер имеет немало общего со своим героем, а в чем-то даже его обошел.

У артиста довольно непростой характер, из-за чего у него то и дело возникают неприятности. Дошло до того, что знаменитости отказывают в самом главном — в работе.

Известный продюсер Юлия Сумачева дала новое интервью, в котором поделилась подробностями сотрудничества со звездой экрана. Именно она отвечает за производство таких популярных шоу, как «Маска» и «Аватар», а также большого количества сериалов.

Знаменитость призналась, что Аверин произвел на нее крайне неприятное впечатление, поэтому если бы у нее был свой черный список артистов, то он непременно его бы возглавил.