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Киноафиша Статьи Аверина не хватает: новая роль звезды «Склифосовского» разочаровала россиян

Аверина не хватает: новая роль звезды «Склифосовского» разочаровала россиян

11 сентября 2022 07:30
Аверина не хватает: новая роль звезды «Склифосовского» разочаровала россиян

Фанаты не стали скрывать свое недовольство.

Мария Куликова шокировала поклонников своим новым проектом. Артистка снялась в сериале «Зеркало лжи», который должен оказаться на экранах в самое ближайшее время. История расскажет о детском логопеде Дине, которая неожиданно сталкивается с обвинениями в убийстве своей лучшей подруги. И теперь ей предстоит доказать свою невиновность, но в тайне от близких, ведь ее супруг уверен, что именно она виновна в случившемся.

Несмотря на интригующий сюжет, полный загадок, пользователи Сети не остались в восторге от описания проекта. Не привлек их даже актерский состав, в котором кроме Куликовой можно встретить Дмитрия Миллера и Ивана Жидкова. По их мнению, «Зеркало лжи» выглядит весьма скучно, так что вряд ли захочется следить за сериалом.

«Выглядит скучно», «Не хватает Аверина», «Точно не буду смотреть», — делятся своим мнением поклонники артистки.

Фото: Кадры из сериала «Склифосовский»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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