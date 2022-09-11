Аверина не хватает: новая роль звезды «Склифосовского» разочаровала россиян

Мария Куликова шокировала поклонников своим новым проектом. Артистка снялась в сериале «Зеркало лжи», который должен оказаться на экранах в самое ближайшее время. История расскажет о детском логопеде Дине, которая неожиданно сталкивается с обвинениями в убийстве своей лучшей подруги. И теперь ей предстоит доказать свою невиновность, но в тайне от близких, ведь ее супруг уверен, что именно она виновна в случившемся.

Несмотря на интригующий сюжет, полный загадок, пользователи Сети не остались в восторге от описания проекта. Не привлек их даже актерский состав, в котором кроме Куликовой можно встретить Дмитрия Миллера и Ивана Жидкова. По их мнению, «Зеркало лжи» выглядит весьма скучно, так что вряд ли захочется следить за сериалом.