Аверин заткнул зрителям рты со сцены: причина в Акуниной из «Склифосовского»

Сериал «Склифосовский» выходит с 2012 года. За 11 сезонов зрители успели полюбить героев медицинской драмы. Да и сами актеры по-настоящему сдружились: многие из них участвуют в совместных проектах и за пределами съемочной площадки. Исполнитель главной роли Максим Аверин трогательно поздравил свою коллегу во время спектакля.

Артист выступал на одной сцене в Орле с Анной Якуниной, играющей в сериале роль Нины Дубровской. В день представления актрисе исполнилось 55 лет, и Аверин не мог пройти мимо круглой даты.

«Как это ни печально, ей опять 18», — начал свой монолог известный актер.

В зале захлопали и зашушукались, но Максим призвал к тишине.

Аверин приструнил всех шумных зрителей и потребовал замолчать. В зале воцарилась тишина, тогда на раз-два-три знаменитость потребовала прокричать:

«С днем рождения!»

Зрителям не осталось ничего другого, кроме как покорно повторить за артистом слова и поздравить Якунину с юбилеем.