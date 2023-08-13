Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Аверин снялся в самой «бесячей» рекламе: в нулевые ее ненавидели взрослые и дети

Аверин снялся в самой «бесячей» рекламе: в нулевые ее ненавидели взрослые и дети

13 августа 2023 21:00
Аверин снялся в самой «бесячей» рекламе: в нулевые ее ненавидели взрослые и дети

Этот оскал не могли забыть много лет.

Сегодня Максим Аверин — популярный актер, который снялся во множестве фильмов и сериалов. На его счету главные роли в популярных проектах «Глухарь» и «Склифосовский». Как бы часто актер ни появлялся на экране, зрители всегда рады его видеть. А вот в 90-е Аверин был улыбчивым парнем, который надоел буквально всей стране.

Дело в том, что одной из первых ролей артиста был лихой ковбой в рекламе вафель «Вагон Вилс». Целыми днями на экране Аверин разъезжал на лошади и рассказывал, что эти вафли — его «любимый размер». Хотя персонаж у актера получился очень забавный, ежедневный просмотр одного и того же ролика неизбежно надоедал зрителям.

Рекламы в те годы было не так много, как сегодня, и ее повторяли практически по кругу после каждой передачи.

Многим веселый ковбой нравился, но чаще всего он пугал странным оскалом, который должен был изображать счастливую улыбку поедателя «Вагон Вилс». К нулевым он так всех утомил, что зрители уже и вафли эти не хотели покупать.

Аверин снялся в самой «бесячей» рекламе: в нулевые ее ненавидели взрослые и дети
Фото: кадр из рекламы "Вагон Вилс" (1993), Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше