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Аверин проболтался о ревности к Куликовой: «Сходит на сторону»

2 июля 2022 10:19
Аверин проболтался о ревности к Куликовой: «Сходит на сторону»

Вот за что ее полюбил артист.

Поклонники «Склифосовского» с нежностью относятся к главной паре сериале в исполнении Максима Аверина и Марии Куликовой. Актеры настолько хорошо вжились в роль семейной пары, что публика начала подозревать их в романе. Поэтому откровения экранного Брагина вызвали у зрителей восторг.

О своем отношении к коллеге Аверин высказался в эфире программы «Мой герой». Он раскрыл трогательное прозвище, которое дал Куликовой — Пшеничная — и восхитился ее естественной красотой. Проговорился Максим и о ревности:

«Маша в жизни так пропагандирует свою стойкость — она оловянный солдатик — спит по два часа, никогда не опаздывает, всегда в форме. Я никогда не видел ее в разобранном состоянии, и мало того я так ревную, потому что она много снимается и с другими жамкается. Ну ладно, пускай сходит на сторону. Это укрепляет брак».

Куликова знакома с Авериным с театрального института, проработала с ним бок о бок больше десяти лет, а потому признается, что коллега «царствует в глубине ее души». Однако романтическую связь с Максимом она отрицает, ссылаясь лишь на платонические чувства.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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