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Аверин из «Склифосовского» раскрыл обман в «Давай поженимся»

5 августа 2022 16:20
Аверин из «Склифосовского» раскрыл обман в «Давай поженимся»

Знаменитость доверился создателям программы.

Максим Аверин прокомментировал свое участие в шоу «Давай поженимся!». Как оказалось, продюсеры проекта обманули его.

По словам артиста, несколько лет назад он получил приглашение от создателей знаменитого шоу про отношения. Актеру и его коллегам по сериалу «Глухарь» нужно было принять участие в развлекательном выпуске программы, которую планировать выпустить в эфир в преддверии Нового года. Аверин принял предложение, однако уже в студии шоу понял, что ему предстоит работа над самым обычным эпизодом, где Гузеева и Сябитова всерьез собирались подыскивать невесте достойного жениха, и продюсеры соврали ему.

«Да это просто ужас! Моему возмущению не было предела», — цитирует слова актера портал Teleprogramma.pro.

Особенно собеседник издания подчеркивает, что не верит в подобные проекты. Якобы он никогда не станет устраивать личное счастье с помощью передач и на глазах у всех россиян.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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