Авербух воссоединился с сыном: такое видео нельзя показывать впечатлительным

Актриса Лиза Арзамасова поделилась в социальных сетях редкими кадрами совместного времяпрепровождения ее мужа Ильи Авербуха и сына Льва. Пара счастлива в браке уже три года и воспитывает малыша в любви и заботе, но в последние месяцы Авербух практически жил на работе.

Еще с осени прошлого года Илья Авербух активно работал над постановкой своего ледового шоу, а после того, как его друг и коллега Роман Костомаров попал в больницу, количество показов только увеличилось. Фигурист устроил гастроли своего шоу в поддержку товарища, чтобы помочь ему оплатить самое лучшее лечение.

В результате заботы о маленьком Льве практически полностью легли на плечи Арзамасовой. Теперь Авербух наконец-то может провести время с сыном, а актриса — заняться работой. На новом видео она показала, как Илья отдыхал со Львом на даче у друзей. Отец с сыном радостно резвились на траве, играли с мячом и с дружелюбных псом хозяев дачи.

Поклонников эти кадры растрогали до слез — такое единение ребенка с папой просто восхищает.