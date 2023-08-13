Авербух уже давно не спит с Арзамасовой: не оставили выбора

Звезде «Папиных дочек» Лизе Арзамасовой долгое время приписывали романы с самыми известными холостяками российского шоу-бизнеса. Однако актриса хранила строгое молчание относительно своей личной жизни.

И, как выяснилось, вызвано оно было тем, что ее сердце уже давно оказалось занято. Арзамасова очень долго скрывала отношения с известным фигуристом Ильей Авербухом, который старше на 22 года.

Только в 2020 году пара рассекретила свой роман, а уже через несколько месяцев они поженились. Вскоре у них появился сын Лев.

Ни актриса, ни тренер стараются не выносить на публичное обсуждение детали своей личной жизни. Однако за них это случайно сделала известная фигуристка Евгения Медведева. Она обронила в одном из интервью, что Авербух часто не ночует дома, оставляя молодую жену в одиночестве.

По ее словам, это объясняется рабочим графиком тренера, который занимается подготовкой множества ледовых шоу и телевизионных проектов. Медведева заявила, что к тому времени, как на льду собираются фигуристы с раннего утра, обычно выясняется, что Авербух снова провел на работе всю ночь. За это время он обычно успевает решить множество неотложных задач, например, по постановке света на катке.