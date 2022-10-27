Авербух предусмотрел все: кто на самом деле выйдет на лед с Медведевой

Илья Авербух одним своим поступком показал, что умеет разбираться в людях. Продюсер шоу «Ледниковый период» знал, что согласие Дани Милохина участвовать в новом сезоне проекта может закончиться громким провалом.

Так и вышло. Не успев выйти на лед, блогер сбежал в Дубай, откуда выступил с заявлением, суть которого сводится к следующему: он устал, он уходит. Евгения Медведева, партнером которой и был Даня, осталась без пары, но ненадолго. Оказалось, что Авербух все предусмотрел и держал на скамье запасных другого участника, желающего выступать вместе с двукратной чемпионкой мира.

Как пишет Telegram-канал Super, им оказался Алексей Лукин. Актер был замечен на съемочной площадке проекта, и поклонники Медведевой выдохнули с облечением. Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» по комплекции похож на Милохина, а значит, сможет выйти на лед вместе с Женей и сделать так, что совсем скоро о его оскандалившемся предшественнике попросту забудут.