Авербух оправдался за выход Арзамасовой на лед: причина вас точно удивит

Съемки нового сезона шоу «Ледниковый период», наконец, стартовали. Теперь в Сети активно обсуждается тот факт, что в проекте примет участие супруга Ильи Авербуха — актриса Елизавета Арзамасова.

Многих удивило, что знаменитость решила встать на коньки, поскольку в свое время она уже пробовала выступать в рамках ледового шоу, но безуспешно. Более того, на руках артистки — годовалый сын, который требует много внимания, что может помешать знаменитости проводить достаточное количество времени на тренировках. Однако все это померкло на фоне причины, по которой Лиза все же приняла решение стать участницей проекта.

Эту самую причину в беседе с порталом «СтарХит » озвучил продюсер шоу, которым, к слову, и является Авербух. Как оказалось, только Арзамасова подошла в качестве партнерши для фигуриста Никиты Кацалапова, у которого есть некоторые проблемы со спиной. «Искали ему самую легонькую девочку — такой стала Лиза», — оправдался за выход Арзамасовой на лед ее супруг.