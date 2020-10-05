«Авербух не заревнует?»: Лизу Арзамасову пристыдили за «забытую юбку»

Лиза Арзамасова прогулялась по осенней столице вместе со своей мамой, которая запечатлела дочь на фоне слегка пожелтевшей листвы в городском парке. Молодая актриса опубликовала свой снимок в инстаграм-профиле и прокомментировала его короткой, но весьма эмоциональной фразой: «Полетела... В осень».

Позировала Лиза в мини-платье бежевого цвета с вставками по бокам из легкой ткани с красно-белым принтом и в короткой бежевой куртке с длинной бахромой на рукавах. Арзамасова раскрыла руки, словно в полете. Казалось, она действительно была готова к полету в образе птички или бабочки. Ее платье в это время поднялось и достаточно высоко обнажило длинные и стройные ноги артистки, что некоторые пользователи сети оценили как некоторую непристойность.

«Юбку забыла дома?», «Такие откровенные наряды, раньше такого не было», «Так, а юбку надеть?», «Авербух не заревнует?», «Надо приличнее все-таки одеваться девушке, которая находится почти в статусе невесты», — проявляют недовольство подписчики актрисы.

Однако большинство поклонников комментировали снимок Лизы с восторгом, отмечая ее привлекательность. Фанаты называли Арзамасову умницей, красавицей, талантливой актрисой и выражали ее маме благодарность за такую дочь.