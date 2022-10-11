Авербух готов удивлять: главная интрига «Ледникового периода» раскрыта

Премьера нового сезона шоу «Ледниковый период» состоится 15 октября. Любимый многими проект претерпел существенные изменения, которые долгое время хранились в тайне. Но, как говорится, все тайное становится явным.

Главная интрига ледового шоу, наконец, раскрыта. Как стало известно продюсер Илья Авербух сумел воплотить в реальность свою давнюю мечту и собрал вместе самых ярких звезд предыдущих сезонов — от актера Марата Башарова до блогера Дани Милохина.

На этом приятные сюрпризы для зрителей не закончились. Все пары, а их на проекте 12, поделят на две команды, во главе которых встанут Авербух и Александр Жулин. Именно они будут главными наставниками для участников, которым предстоит жаркая борьба. «Это будет столкновение двух взглядов, двух мировоззрений», — подытожил заслуженный мастер спорта России.