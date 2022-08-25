Авербух еще наплачется: происходящее с вернувшимся на лед Милохиным вызвало оторопь

Даня Милохин несколько дней назад объявил, что станет участником нового сезона проекта «Ледниковый период». Часть фанатов обрадовалась за звезду социальных сетей, тогда как другие уверены, что продюсеры шоу еще пожалеют о своем решении. Дело в том, что 20-летняя звезда любит подводить своих коллег.

Не так давно артист сорвал съемки одного шоу и просто уехал кататься на самокатах. Как оказалось, Милохину не захотелось работать в этот день, поэтому он заставил ждать несколько часов всю съемочную группу, которая состояла из 60 человек.

Также знаменитость не раз признавался, что планировал покинуть сериал «Классная Катя», так как соскучился по своим друзьям. Дело в том, что во время съемок его коллеги по тикток-дому находились в Мексике, а он был вынужден остаться в Москве. Поэтому он собирался отказаться от съемок и приехать к своим друзьям. Единственное, что его остановило — большая сумма неустойки, которую пришлось бы выплатить.