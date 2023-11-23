Аве «Цезарь»: будете удивлены, узнав, в честь кого на самом деле назвали самый популярный салат

В Новый год на праздничном столе россиян окажутся не только привычные «Оливье», холодец и «Селедка под шубой», но и такие «ресторанные» блюда, как салат «Цезарь». Кушанье давно ушло за пределы общепита и стало достоянием миллионов хозяек. Вопреки распространенному мнению, блюдо не имеет никакого отношения к Древнему Риму.

На самом деле рецепт появился в США в начале XX века. В 1924 году во время празднования Дня Независимости страны в одном из ресторанов случился небывалый наплыв посетителей. Но Цезарь Кардини был опытным шеф-поваром и смог выкрутиться из непростой ситуации. Кулинар придумал блюдо на скорую руку.

Немного тертого чеснока, листья салата, пармезан, гренки, оливковое масло и отварные яйца — посетители остались в восторге от кушанья. Вскоре рецепт, названный в честь своего создателя, распространился по всей Америке, а позже и по миру. В салат «Цезарь» стали добавлять курицу, анчоусы и другие ингредиенты.