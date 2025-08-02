«Аватар 4» и «Аватар 5» будем ждать еще 13 лет: Кэмерон рассекретил, чем займется после «Огонь и пепел»

Пока зрители ждут продолжения, режиссёр уходит в анимацию. И это не шутка.

Фанаты «Аватара» надеялись, что после «Огня и пепла» Джеймс Кэмерон наконец-то сосредоточится на четвёртом и пятом фильме. Но как говорил Андрей Аршавин: то, что мы не оправдали ваши ожидания — это ваши проблемы.

Чем займется Кэмерон

Режиссёр внезапно заявил, что хочет снять анимационную антологию по вселенной Пандоры — по духу как «Аниматрица». Идея уже обсуждена с Disney. И студия не возражает.

О чем будет анимационный «Аватар»

По словам Кэмерона, проект расскажет предыстории персонажей, события, оставшиеся за кадром, и даже покажет первую высадку людей на Пандору.

Возможно, речь пойдёт и о полнометражном анимационном фильме — но это уже будет стриминговая история. И главное: всё это сейчас в приоритете, никто не хочет показать четвертую и пятую часть быстро, между ними нужны длительные перерывы, чтобы зритель успел соскучиться и потратил очередные пару миллиардов долларов.

Задержкам быть

Именно из-за этой затеи съёмки и работа над «Аватар 4» и «Аватар 5» точно отложатся. Официально об этом не говорят, но инсайдеры уверены — производство на паузе. Кэмерон занят поиском аниматоров, режиссёров, сбором идей. И в ближайшее время встанет во главе новой ветки вселенной.

Он сам это признаёт:

«Мы ещё мало что сделали в этом направлении. Все еще собираем истории и тому подобное, и мне нужно найти режиссеров и аниматоров, которые захотят этим заняться».

Для Disney это, возможно, даже выгодно: анимация дешевле, делается быстрее, и в случае успеха заполнит паузу между дорогими блокбастерами. А пока студия не торопит режиссёра — значит, нас ждёт ещё один долгий перерыв.

Так что — забудьте про «Аватар 4» в ближайшие годы. Запланированный релиз в 2029-м — это не то, на что можно надеяться.

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