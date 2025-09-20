Меню
«Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)

20 сентября 2025 20:23
В топ-10 истории Джейка Салли места не нашлось.

Джордж Мартин не скрывает: с «Аватаром» у него давние счёты. Писатель уважает зрелищность и технологический размах Кэмерона, но для него всё это пустышка без опоры на историю.

В своём блоге Мартин прямо сказал: спецэффекты потрясают, но сама сюжетная основа куда сильнее раскрыта в «Танцующем с волками» — и оригинал, по его словам, «в сто раз круче».

«Так, что же с "Аватаром". Потрясающие спецэффекты, настоящий праздник для глаз, но мне эта история нравилась больше, когда называлась "Танцующим с волками"».

Оригинальный «Аватар»

«Танцующий с волками» (1990) Кевина Костнера — это не просто вестерн, а эпос о том, как одиночка открывает для себя целый мир. Лейтенант Джон Данбар, брошенный судьбой на забытый форт у границы, оказывается лицом к лицу с суровой природой и народом, которого белые привыкли считать врагами.

«Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)

Постепенно он не только выживает, но и принимает законы племени лакота, обретает друзей, любовь и новое имя. Фильм велик именно своей человечностью: вместо пафоса войн и героизма он показывает ценность доверия, уважения и умения видеть в «чужом» равного себе.

«Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)

Эта история о внутреннем преображении и сломе предрассудков. И что греха таить, аналогичная завязка и у ленты Кэмерона. Отличия лишь в том, что происходят события на Пандоре, а Салли намеренно засылают к местным индейцам на`ви.

«Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)

Что входит в топы Мартина

Мартин вообще не склонен восторгаться новыми блокбастерами. Его личный топ фантастического кино выглядит как учебник по истории жанра: от «Запретной планеты» (1956) до «Империи наносит ответный удар» (1980).

  • «Запретная планета» (1956)
  • «Чужие» (1986)
  • «Бегущий по лезвию» (1982)
  • «Чужой» (1979)
  • «Вторжение похитителей тел» (1956)
  • «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981)
  • «Тёмная звезда» (1974)
  • «Война миров» (1953)
  • «День, когда Земля остановилась» (1951)
  • «Звёздные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар» (1980)

Для Мартина важны не компьютерные спецэффекты, а сила сценария, атмосфера и смелость авторского высказывания. Поэтому он предпочитает фильмы, где идея первична, а техника лишь помогает её раскрыть.

«Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)

В случае «Аватара», как он считает, Кэмерон снял красивую копию уже существующей истории. И в отличие от «Танцующего с волками», эта версия не трогает так глубоко — даже если на экране весь Пандора светится и переливается.

А вы знали, что российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее.

Фото: Кадр из фильма «Аватар 2: Путь воды» (2022), «Аватар» (2009), «Танцующий с волками» (1990)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
