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Киноафиша Статьи Авария, скандал и подкуп: вы точно не знали этого про главную звезду «Что? Где? Когда?» Александра Друзя

Авария, скандал и подкуп: вы точно не знали этого про главную звезду «Что? Где? Когда?» Александра Друзя

23 октября 2022 16:45
Авария, скандал и подкуп: вы точно не знали этого про главную звезду «Что? Где? Когда?» Александра Друзя

В жизни он вовсе не интеллигент.

Александр Друзь прославился как постоянный участник интеллектуальных игр, в частности, «Что? Где? Когда?». У Друзя всегда была репутация интеллектуала, серьезного человека и примерного семьянина, однако в последние годы публичный имидж звезды сильно испортили многочисленные скандалы.

В 2019 году Александр Друзь едва не был отстранен от участия в телепрограммах. Главред викторины «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке мошенничества и предоставил аудиозапись, на которой Друзь просит его «помочь» выиграть главный приз за вознаграждение. Бер решил схитрить: он дал Друзю четыре вопроса из будущего выпуска, а последние шесть заменил. Когда стало известно о подлоге, Александра Друзя отстранили от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Однако Друзь принес извинения – и уже в 2020 году вернулся на телевидение.

Также в 2019 году произошло еще одно происшествие: Друзь сбил на своем автомобиле велосипедиста, но пострадавший отделался испугом – и дело быстро «замяли».

В 2020 году Александр Друзь был обвинен в харрасменте. Девушка по имени Анна хотела сделать фото с кумиром, однако в процессе съемки Друзь неприлично потрогал поклонницу и пошло пошутил в ее адрес. Похожую историю рассказала и Виктория Маяковская, участвовавшая в молодежном форуме «Всмысле», куда пригласили Друзя. На форуме участник интеллектуальных программ потрогал за ягоды сразу двух молодых девушек.

Впрочем, несмотря на все грязные истории, Александр Друзь продолжает работать на телевидении.

Фото: Globallookpress.com, кадр из телепрограммы "Что? Где? Когда?" (1975)
Алла Новикова
Алла Новикова
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