Авария, скандал и подкуп: вы точно не знали этого про главную звезду «Что? Где? Когда?» Александра Друзя

Александр Друзь прославился как постоянный участник интеллектуальных игр, в частности, «Что? Где? Когда?». У Друзя всегда была репутация интеллектуала, серьезного человека и примерного семьянина, однако в последние годы публичный имидж звезды сильно испортили многочисленные скандалы.

В 2019 году Александр Друзь едва не был отстранен от участия в телепрограммах. Главред викторины «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке мошенничества и предоставил аудиозапись, на которой Друзь просит его «помочь» выиграть главный приз за вознаграждение. Бер решил схитрить: он дал Друзю четыре вопроса из будущего выпуска, а последние шесть заменил. Когда стало известно о подлоге, Александра Друзя отстранили от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Однако Друзь принес извинения – и уже в 2020 году вернулся на телевидение.

Также в 2019 году произошло еще одно происшествие: Друзь сбил на своем автомобиле велосипедиста, но пострадавший отделался испугом – и дело быстро «замяли».

В 2020 году Александр Друзь был обвинен в харрасменте. Девушка по имени Анна хотела сделать фото с кумиром, однако в процессе съемки Друзь неприлично потрогал поклонницу и пошло пошутил в ее адрес. Похожую историю рассказала и Виктория Маяковская, участвовавшая в молодежном форуме «Всмысле», куда пригласили Друзя. На форуме участник интеллектуальных программ потрогал за ягоды сразу двух молодых девушек.

Впрочем, несмотря на все грязные истории, Александр Друзь продолжает работать на телевидении.