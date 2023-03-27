Авантюристка Мария Будберг и шесть ее мужчин: чем она так привлекла Горького и Уэллса

Перед чарами легендарной красавицы Марии Будберг не устояли ни Максим Горький, ни высшие чины ЧК. Она беспрепятственно выезжала за границу, живой выбиралась из застенков Лубянки и, вероятно, работала на разведку. На какую именно — советскую, английскую, немецкую — останется тайной. Личный архив она сожгла.

В 1910 году выпускница пансиона благородных девиц Мария Будберг вышла замуж за дипломата Бенкендорфа. Через несколько лет кстати овдовевшая дама стала завсегдатаем в английском посольстве и любовницей известного разведчика Роберта Локкарта. Чтобы вызволить его с Лубянки, девушка очаровывает зампредседателя ВЧК Якова Петерса. Локкарт покидает Россию, а на горизонте у загадочной дамы новый мужчина — Максим Горький.

Когда ее вновь арестовали, писатель просил за возлюбленную у самого Зиновьева.

И предлагал ей руку и сердце. Та отказывала. Через Горького она познакомилась с Гербертом Уэллсом и начала крутить роман с двумя писателями сразу. Она действительно любила своих мужчин. С каждым из них была как с единственным: не жалела нежности и ласки, не боялась обнажить себя и экспериментировать.

Последним супругом Муры стал барон Николай Будберг. Новоиспеченная баронесса была правой рукой посла и оказывала услуги русским как агент и шпион. Так говорилось в донесении государственного комиссара по охране общественного порядка в Берлине.