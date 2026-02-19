Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix

В одном из проектов снялась звезда «Брата-2», а другой отдаленно напомнит «Очень странные дела».

Когда говорят «сканди-нуар», обычно представляют бесконечные снега, мрачных детективов и трупы, которые находят только через полгода. Европейцы снимают такое хорошо, но дорого. Россияне, как выяснилось, – ничуть не хуже, просто поскромнее в бюджетах и ближе в нашему зрителю.

Вот три сериала, где вместо Швеции – Карелия и русский Север, а герои говорят без акцента, но с той же безысходностью в глазах.

«Замерзшие»

Карелия, труп жены следователя, морг, снег, тоска.

Режиссер Адильхан Ержанов делает ставку не на сюжетные твисты, а на детали. Вместо того чтобы объяснять, кто виноват, он показывает, как человек открывает и закрывает дверь в морг, решая, готов ли он узнать правду о мертвой жене.

Или как капает кондиционер – монотонно, безнадежно, в такт внутреннему состоянию героя.

«Сны Алисы»

Захолустный городок, компания лучших друзей и загадочная девочка-подросток, которая видит «всякое». Если вы подумали про «Очень странные дела», вы правы – сравнить захочется.

Но «Сны Алисы» придумали еще в 2014 году, просто добрались они до экрана позже. Тут есть и своя Изнанка, и взрослые, которые ничего не понимают, и таинственный мужчина в исполнении Дениса Шведова, который приходит в город не просто так.

Атмосфера жуткая, зритель ничего не понимает, но оторваться невозможно.

«Переговорщик»

Кирилл Пирогов («Брат-2», на секундочку) играет человека, который когда-то был лучшим переговорщиком, но после гибели дочери в теракте сменил работу. Теперь он отвечает на звонки случайных людей и пытается не сойти с ума.

Но тут объявляется тот самый террорист, который убил его дочь, и начинает новую игру. Пирогов с его бархатным голосом – идеальный кандидат для роли, где слова важнее выстрелов.

