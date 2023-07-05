Атлант расправил плечи: на пляжном фото муж Орбакайте невероятно горяч

Михаил Земцов тратит немало времени на заботу о себе.

Кристина Орбакайте вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова в 2005 году. Супруги считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, а певица никогда не скрывала избранника от глаз публики.

Так, в своем блоге Орбакайте нередко делится кадрами с Земцовым. А на одном из недавних снимков предприниматель предстал в черной футболке на песчаном берегу. Знаменитость держит свою дочь Клавдию на руках и счастливо улыбается, наслаждаясь отдыхом в кругу семьи.

Артистка не стала раскрывать, где именно сделан кадр. Но в следующих публикациях призналась, что путешествовала на лайнере «Астория Гранде», который отправляется к берегам Египта и Турции.

Как отметили поклонники, 45-летний Земцов прекрасно выглядит для своих лет и отличается спортивной фигурой. Сам бизнесмен никогда не скрывал, что поддерживает фигуру в тренажерном зале. Он регулярно занимается и следит за собой, что и позволяет ему сохранять молодость.