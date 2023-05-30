Астрологические враги: эти два знака Зодиака никогда не найдут общий язык

Мы можем испытывать друг к другу неприязнь по многим причинам. Для кого-то поводом для ненависти становится разница во взглядах, кто-то недолюбливает другого из-за внешности или поведения, третьи враждуют из-за давних обид… Но иногда случается так, что вроде бы люди ничего друг дружке не сделали, но все равно смотрят на второго косо. По мнению астрологов, причина кроется в несовместимости знаков зодиака - у некоторых из них взаимная нелюбовь. Рассказываем, представители каких двух созвездий никак не найдут общий язык.

Овен и Телец

В гороскопе эти два знака располагаются по соседству, однако это никак не сказывается на их симпатии друг к другу. Если Овен и Телец - соседи, то крайне недружелюбно настроенные. Как бы они ни старались проникнуться теплыми чувствами, ничего не выходит - слишком велика разница во взглядах на мир.

Овны - это воплощение энергии. Представители огненного знака стремятся вперед, навстречу неизведанному, они как вихрь, который сметает все на своем пути и даже не замечает этого.

Больше всего на свете Овен боится утратить интерес к жизни и осесть дома, на диване, с бутылочкой пива в руках.

В свою очередь, Тельцы - это само спокойствие. Флегматичные, неторопливые, они при всем этом не кажутся неудачниками на фоне деятельного Овна. Свои дела представители земной стихии воплощают в реальность, не так быстро и стихийно, зато стабильно и с гарантированным результатом.

Друг на друга эти два знака смотрят как на безумцев. Овен раздражается из-за медлительности соседа по гороскопу. Неважно, что огненный знак сам пока еще не понял, как нужно действовать, он придерживается позиции “там видно будет”.

Тельцу, в свою очередь, подавай в деталях расписанный план.

Если Овен и Телец находятся по разные стороны, то это не так уж страшно - они будут просто поглядывать друг на дружку и крутить пальцем у виска. Куда более проблематичной представляется ситуация, в которой огненный и водный знак работают в одной команде и им приходится взаимодействовать.

Представители обоих созвездий очень упертые. Они ни за что не станут уступать второму, хотя бы только из принципа. Даже если Овен и Телец в глубине души признают, что, в целом, каждый из них по-своему прав, вслух никогда не признаются.