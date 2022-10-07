Астрологическая география: узнай, какой ты российский город по знаку зодиака

Кто ты по гороскопу - Москва, Санкт-Петербург или Сочи?

В детстве многие из нас играли в города. Да и сейчас, когда нужно как-то скоротать время, а других развлечений под рукой нет, эта детская игра очень выручает. Астрологи тоже решили немного повеселиться и составили шуточный гороскоп, в котором каждый знак зодиака соотносится с каким-то российским городом.

Овен - Челябинск

Представители огненного знака буквально притягивают к себе приключения. Таким же везением может похвастаться Челябинск, куда в феврале 2013 года упал метеорит.

Телец - Суздаль

Уютный, душевный, милый сердцу - эти эпитеты характеризуют не только знаменитый город-заповедник на Золотом кольце, но и Тельцов, которые являются ярыми приверженцами традиций.

Близнецы - Екатеринбург

Двойственную натуру Близнецов как нельзя лучше отражает Екатеринбург - город, расположенный на самой границе между Центральной Россией и Сибирью.

Рак - Казань

Гостеприимные Раки обнаружат в себе много общего с Казанью - городом, в который ежегодно приезжают тысячи туристов из разных городов России и из-за рубежа.

Лев - Москва

Король зодиака - это столица, а как может быть иначе? “Лучший город земли”, - пели про Москву в известной советской песне, а Лев, соответственно, главный знак в гороскопе.

Дева - Новосибирск

Город-миллионник может похвастаться званием “научной столицы”, а еще суровым сибирским нравом.

Точь-в-точь Дева - умная, холодная, смотрящая на всех немного свысока.

Весы - Санкт-Петербург

Питер - город эстетов с мрачноватой атмосферой, пропитанной тленом и безысходностью. Прямо как Весы - ярые любители прекрасного, всегда немного погруженные в депрессию.

Скорпион - Омск

Омск, пожалуй, один из самых загадочных городов России. Все знают, что он есть, но кто-нибудь может сказать о нем что-нибудь конкретное, назвать какие-нибудь достопримечательности? То-то и оно. То же самое можно сказать и о Скорпионе.

Стрелец - Сочи

Активных и жизнерадостных Стрельцов хоть сейчас можно размещать на рекламном баннере Сочи - города-курорта, в котором проходило главное спортивное событие мира, Олимпиада.

Козерог - Калининград

Территориально этот город стоит особнячком, да и менталитет у него скорее европейский, чем российский. Вот и Козерог точно такой же - держится в сторонке и понять его бывает ой как трудно.

Водолей - Владивосток

Владивосток, воспетый группой “Мумий-тролль” - город контрастов и самая дальняя точка на карте России.

Независимый и свободолюбивый Водолей похож на него, как две капли воды.

Рыбы - Южно-Сахалинск

Попав на Южно-Сахалинск, туристы не могут понять, на какой они вообще планете. Нет ничего удивительного в том, что это тотемный город чудаковатых и мечтательных Рыбок.