Астрологи вычислили самые агрессивные знаки Зодиака: их всего 3

Существует большое количество видов агрессии - пассивная, физическая, вербальная… На протяжении жизни человек сталкивается едва ли не с каждым из них. Безусловно, грубость, а то и рукоприкладство, далеко не лучший способ решить проблему, но некоторые люди привыкли действовать именно по “законам джунглей”. Рассказываем, под какими тремя знаками зодиака рождаются самые агрессивные люди.

Овен

Стоит кому-нибудь взглянуть на Овна косо, как он тут же взрывается. Этот огненный знак как будто только ждет повода, чтобы выплеснуть наружу свои негативные эмоции. Недаром его небесным покровителем является Марс - планета красная, воинственная, суровая. Общаться с Овном - все равно что сидеть на пороховой бочке.

К счастью, уроженцы этого знака остывают так же быстро, как раскаляются добела.

Не пройдет и пяти минут, как бушующий Овен утихомирится, а спустя еще десять - и вовсе позабудет о конфликте. Правда, другим участникам от этого не легче: агрессивный огненный знак отнимает у собеседников много сил и энергии, которые потом сложно восстановить.

Лев

Гнев - неотъемлемая черта характера Льва. Как и подобает истинному царю гороскопа, он уверен в своем праве казнить и миловать “подчиненных”. Огненный знак очень гордый и не потерпит оскорблений в свой адрес. Лев убежден - стоит разок позволить человеку уйти безнаказанным - и все, обратного пути не будет, утраченную честь не восстановить.

Поэтому он не станет закрывать глаза даже на мелочи - непременно вызовет обидчика на ковер и устроит ему показательную экзекуцию.

Ее цель - публично продемонстрировать мощь Льва и намекнуть окружающим, что бывает с теми, кто не уважает “хозяина джунглей”. А уж если задеть представителя знака по-крупному, проблем точно не избежать.

Козерог

В гороскопе Козерог известен как мирный и трудолюбивый знак, но это не означает, что гнев ему совершенно не знаком. У представителей земной стихии отлично развито чувство собственного достоинства, и оно не позволяет им так просто отпустить обидчика. Не стоит думать, что если Козерог не взорвался от ярости, как Овен, то можно вздохнуть спокойно.

Люди, появившиеся на свет под этим знаком, очень дотошные.

Они тщательно изучат всю доступную информацию об обидчике и найдут способ изощренно ему отомстить. Кстати, Козерог очень любит применять психологическое давление, а уж в пассивной агрессии ему просто нет равных. Стоит учесть все это, прежде чем обижать его.