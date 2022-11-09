Астрологи вычислили, под каким знаком Зодиака рождаются самые сексуальные девушки

Сексуальность - качество, которым мечтают обладать многие женщины, но от природы оно дается лишь немногим. Как правило, услышав это слово, люди представляют себе красоток с женственными чертами лица и такими же формами, однако, по словам психологов, для того, чтобы быть сексуальной, вовсе не обязательно обладать параметрами голливудской дивы и носить экстравагантные наряды. Сексуальность выражается в первую очередь в особенной энергетике, которая сквозит в движениях, взгляде, голосе и притягивает представителей противоположного пола, точно магнит. Рассказываем, под какими знаками зодиака появляются на свет самые привлекательные девушки.

Овен

Не секрет, что представительницы огненного знака от природы наделены особым темпераментом. Женщина-Овен презирает пассивных и слабых мужчин, ее привлекают те, кто наделен схожими с ней качествами - упорством, целеустремленностью, настойчивостью, в том числе в амурных делах.

Уроженка этого знака умеет нравиться и соблазнять, и, что интересно, с годами их привлекательность для противоположного пола только возрастает.

Дама-Овен охотно позволит мужчине немного поиграть в “укрощение строптивой”, но окончательно никогда не покорится, и именно это сводит ее поклонников с ума.

Близнецы

Женщины, рожденные под созвездием Близнецов, непостоянны, словно облака, которые то и дело меняются на небе - недаром же они воздушный знак.

Одновременно подопечная Меркурия может быть насмешливой и сочувствующей, искрящейся весельем и томящейся от грусти.

Желание разгадать, какая же она, Близняшка, на самом деле, и влечет к ней представителей противоположного пола. Женщина-Близнецы знает толк во флирте и любовных играх, она бесконечно уверена в себе и в своих чарах, потому противиться им мужчины не могут, да и, признаться, совершенно не хотят.

Рак

У представительниц водного знака сексуальность совершенно особая. Внешне женщины-Раки очень скромные и тихие, агрессивному макияжу они предпочитают натуральный, декольте и разного рода вырезам - закрытые вещи.

Однако при этом они ведут себя столь чувственно и заманчиво, что не оставляют мужчинам никаких шансов.

Одного лишь взгляда, брошенного из-под ресниц, будет достаточно для того, чтобы новый знакомый пошел за нею на край света. А вот какие сексуальные черти водятся в этом тихом омуте, женщина-Рак покажет со временем, когда убедится, что готова вступить в отношения с этим человеком.