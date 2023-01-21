Астрологи вычислили, под каким знаком Зодиака рождаются настоящие красавчики

Принято считать, что привлекательная внешность для мужчины - вовсе не главное. Куда важнее характер, мировоззрение, поступки. Однако, что бы там ни говорили, дамы снова и снова заглядываются на красавчиков и тайно вздыхают по ним. Астрологи нашли знак зодиака, под которым рождаются мужчины не только притягательные внешне, но еще и обладающие набором качеств, присущих истинному джентльмену и семьянину. Рассказываем, представители какого созвездия - идеальные спутники жизни.

Телец

Покровительницей этого знака является Венера - планета, названная в честь древнеримской богини любви и красоты. Неудивительно, что люди, появившиеся на свет под этим созвездием, обладают редкостно приятной внешностью и особенным обаянием, которое привлекает представителей противоположного пола. Вот и мужчины-Тельцы могут похвастаться этими качествами.

Внешностью уроженцы земного знака уж точно не обделены.

Парни-Тельцы обладают атлетическим телосложением, потому что привыкли заниматься спортом и держать себя в форме. Время от времени они могут позволить себе вкусно и калорийно поесть, но на следующий день обязательно отправятся на тренажеры. Стройные, широкоплечие, Тельцы всегда приковывают к себе женские взгляды.

К слову, о взглядах. По наблюдениям астрологов, мужчины-Тельцы отличаются тонкими и в то же время мужественными чертами лица.

Часто им свойственна внешность, которую называют благородной и аристократичной. Умный, сексуальный, уверенный взгляд этого знака будоражит дамские сердца и не забывается даже спустя продолжительное время. Кроме того, Телец очень фотогеничен.

Как правило, у представителей этого знака хорошая генетика. Даже в зрелом возрасте они умудряются выглядеть моложе как минимум лет на пять. А если у тридцатилетних Тельцов в магазине спрашивают паспорт, чтобы продать спиртное или товар с пометкой “восемнадцать плюс”, это вполне обычная ситуация.

Даже на подсознательном уровне женщин тянет к таким мужчинам: интуиция твердит, мол, отличная генетика, надо брать!

О внутренних качествах представителей земного знака стоит сказать отдельно. Мужчины-Тельцы - превосходные семьянины, которые сделают все возможное, чтобы близкие ни в чем не нуждались. Еще они отличные мастера, которые и технику сами починят, и шкаф соберут, и дом построят. А вместо дерева посадят целый сад.