Астрологи верят, что эти знаки зодиака становятся маньяками чаще всего: топ-3 опасных

Определенным знакам зодиака присущи общие черты. Разумеется, это вовсе не значит, что все Рыбы как две капли воды похожи друг на друга характером и манерой поведения. Однако большинство Рыб, например, осторожны и очень проницательны. Да и интуицией наделены.

Правда, все вышеперечисленное — это черты созидательные. Некоторым знакам зодиака повезло гораздо меньше, их объединяет кое-что совсем не милое, а именно: пассивная агрессия и затаенное зло.

Лев

Львы чаще всего являются постоянными клиентами у психиатров и психологов. И вовсе не потому, что заботятся о своем ментальном здоровье и хотят расти как личность. Просто это необходимость. В противном случае агрессия и невысказанная злоба, продиктованная непомерным эго, буквально лезут наружу, разрушая вокруг Львов все и вся.

Козерог

Козерог, совершив жуткое преступление, скорее всего, выйдет сухим из воды. Потому что это знак зодиака, который умеет планировать задуманное до мелочей. Нет вещи, которую Козерог не учтет или пропустит. Так что из них выходят самые неуловимые и изобретательные преступники. Но и законопослушные граждане тоже получаются незаурядные.

Водолей

Водолеи внешне всегда спокойны. Но внутри у представителей знака бушует океан страстей, не всегда созидательных. Эти люди славятся изощренной мстительностью. Поэтому если вы перешли дорогу Водолею, то будьте уверены — вам конец. Причем возмездие вы никогда не вычислите заранее, так что у вас нет ни единого шанса к нему подготовиться.