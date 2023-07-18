Астрологи указали на самых ленивых мужчин: от этих знаков никакой помощи

Любая женщина хотела бы видеть рядом с собой не только добытчика, но и помощника, на которого всегда можно рассчитывать. В большой семье, где помимо самих супругов есть дети, жене бывает сложно одновременно следить за всеми делами, поэтому участие мужа неоценимо. Однако не все представители сильного пола готовы помогать благоверной по дому. Вернувшись с работы, они занимают почетное место на диване или в кресле. Астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются самые ленивые мужчины.

Близнецы

Парадокс Близнецов заключается в том, что на самом деле они - на все руки мастера. Типичный представитель воздушного знака способен не просто гвоздик в стену забить, но и целый дом построить - если, конечно, звезды сложатся благоприятно. Вернее, если одолеет свою природную лень и неорганизованность.

Вместо того, чтобы работать, мужчина-Близнецы лучше помелет языком.

Выйдет в огород, чтобы вскопать грядки - и зависнет в диалоге с соседом. Пойдет в магазин за продуктами, встретит друга и совершенно забудет про покупки. И ведь не перевоспитаешь его никак, Близнецы какими были, такими и остаются всегда.

Рак

Мужчина-Рак слишком чувствительная и тонкая натура, чтобы заниматься уборкой дома и другими низменными занятиями. Представитель этого знака брезгливо поморщится, если предложить ему вымыть пол или подготовить к приготовлению мясо или рыбу. “Не царское это дело”, - выразительно написано у него на лице.

То ли дело другие занятия, достойные такого эстета, как Рак. Уроженец этого знака, вернувшись с работы, может лечь на диван и долго смотреть в потолок элегическим взором.

“У меня был такой сложный день”, - трагически прошепчет он на просьбу супруги помочь с делами по дому.

И ничего, что она тоже очень устала.

Водолей

Из представителей воздушного знака чаще всего получаются “непризнанные гении”. Мужчина-Водолей обладает богатым потенциалом, который, увы, не всегда удается реализовать хотя бы на йоту. Вместо того чтобы работать, он будет сидеть в своей комнате с гитарой или за компьютером, в зависимости от сферы деятельности.

“Я же работаю”, - вздохнет парень-Водолей в ответ на замечание, что мог бы и по дому помочь.

Еще и глаза выразительно к потолку поднимет. Уроженец этого знака способен месяцами не приносить зарплату, а жить за счет своей благоверной. Хорошо, если рано или поздно она поймет - так больше не должно продолжаться.